Pluies orageuses sur plusieurs wilayas à partir de samedi après-midi

Des pluies, parfois orageuses et accompagnées localement de chute de grêle et de rafales de vents sous orages, affecteront plusieurs wilayas, à partir de samedi après-midi, indique un Bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l’Office national de la météorologie.

De niveau de vigilance “Orange”, le BMS concerne les wilayas de Tizi-Ouzou, Béjaia, Jijel, Skikda, Annaba, El-Tarf, Guelma et Souk Ahras, avec des quantités de pluie estimées entre 20 et 30 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 40 mm, et ce, de samedi à 18h00 à dimanche à 12h00.