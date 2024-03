Plusieurs câbles reliant l’Afrique, l’Europe et l’Asie coupés en mer Rouge

Quatre sur 15 câbles de communication reliant l’Europe, l’Afrique, l’Asie de l’Est et plusieurs pays arabes ont été rompus en mer Rouge, rapporte la société HGC Global Communications Limited.

Khizam al-Assad, membre du bureau politique d’Ansar Allah, a déclaré à Sputnik que les Houthis n’y étaient pour rien. Le ministère des Communications des Houthis a plus tard ajouté qu’il essayait de protéger les câbles sous-marins de tout risque possible et qu’il pourrait offrir aux parties intéressées des fonds pour les réparer ou les entretenir.