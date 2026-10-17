Poutine: « L’Algérie est l’un de nos plus proches partenaires et alliés »

Le Président russe, Vladimir Poutine, a réaffirmé la solidité des relations entre Moscou et Alger, qualifiant l’Algérie de partenaire de confiance et d’allié proche de la Russie.

À la veille de la tenue du troisième Sommet Russie-Afrique, qui se tiendra les 28 et 29 octobre 2026 à Moscou, accompagné du Forum économique et humanitaire Russie-Afrique, le président russe, Vladimir Poutine a salué la qualité des liens entre les deux pays, soulignant que leur coopération couvre de nombreux secteurs et ne se limite pas aux seules relations commerciales dans le domaine des produits alimentaires.

Cité par l’agence russe, Russia Today (RT), le président Poutine a déclaré : « L’Algérie est l’un de nos plus proches amis et alliés, et nous entretenons d’excellentes relations avec elle. En tant que partenaires économiques, nous ne l’avons jamais déçue, ni sur aucun sujet ni à aucun niveau, et elle ne nous a jamais déçus non plus. C’est un partenaire extrêmement fiable, et je le répète, dans de nombreux domaines, qui ne se limitent pas à l’agroalimentaire».

Ces propos témoignent de la place qu’occupe l’Algérie dans les relations extérieures de la Russie, notamment en Afrique du Nord et dans le bassin méditerranéen. Ils mettent également en évidence la confiance réciproque qui caractérise les échanges entre les deux pays, dont la coopération s’étend à plusieurs secteurs stratégiques, au-delà des échanges commerciaux traditionnels.

Pour Moscou, l’Algérie constitue un interlocuteur majeur sur le continent africain et un partenaire important en Méditerranée. Pour Alger, le maintien de relations diversifiées avec les grandes puissances s’inscrit dans une approche diplomatique fondée sur la souveraineté nationale, la diversification des partenariats et la défense de ses intérêts stratégiques.