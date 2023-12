Président: 30 mds USD des biens détournés récupérés

Réduction de 50% des tarifs des billets d'avions durant le Ramadhan

Dans son discours à la Nation prononcé ,ce lundi 25 décembre, devant les deux chambres du Parlement, le président de la République a annoncé “la récupération de plus de 30 milliards de dollars entre biens immobiliers, unités industrielles et sommes d’argent” et “la réduction de 50% des tarifs des billets d’avion au profit de la diaspora durant le Ramadhan”.

A ce titre, le chef de l’Etat a fait savoir que “la poursuite de la lutte contre toutes les formes de corruption et de la récupération des fonds détournés au peuple sous le règne de la Issaba (bande) a permis la récupération de plus de 30 milliards de dollars entre biens immobiliers, unités industrielles et sommes d’argent”.

“Le travail se poursuit pour récupérer les fonds détournés vers l’étranger”, a promis le Président, soulignant que “nombre de pays européens ont affiché leur disposition à restituer les fonds détournés au peuple”.

Réduction de 50% des tarifs des billets d’avion durant le Ramadhan

Le président de la République a également annoncé une réduction de 50% des tarifs des billets d’avion au profit des membres de la communauté nationale établie à l’étranger pour leur permettre de passer le mois sacré dans le pays.

“Je m’engage à réduire de 50% les tarifs des billets d’avion au profit des membres de la communauté nationale établie à l’étranger pour leur permettre de passer le mois de Ramadhan ici en Algérie, mais aussi pour renforcer les liens avec leurs familles et proches”, a-t-il promis, affirmant que “les enfants de notre communauté sont au cœur de nos préoccupations et que toutes les portes sont ouvertes devant eux”.