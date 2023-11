Presse: Les lauréats du concours “Media Star” primés

Les lauréats de la 16ème édition du concours “Media Star”, organisé par l’opérateur de téléphonie mobile Ooredoo sous le thème “la numérisation en Algérie : acquis, enjeux et perspectives”, ont été primés lors d’une cérémonie tenue mardi soir à Alger.

La cérémonie de remise des prix s’est déroulée en présence du ministre de la Communication, Mohamed Laagab, et du ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki.

Douze lauréats, sur un total de 158 participants, ont été sélectionnés dans quatre catégories, à savoir “Médias électroniques”, “Presse écrite généraliste et spécialisée”, “Programme radiophonique” et “Programme télévisuel”.

Dans la catégorie “médias électronique”, le premier prix a été décerné au journaliste, Rekkab Mounir, du site d’information Echouroukonline, le deuxième prix est revenu à Abderrahmane Timizar du site d’information “Algérie-Med-Info” et le troisième à Safa Ouidad Laouedj du site d’information “Tadamsa news”.

Dans la catégorie presse écrite, le premier prix a été octroyé à Mustapha Bestami du quotidien El Khabar, le deuxième prix à Wahiba Slimani du quotidien Echorouk El Yaoumi et le troisième à Lamia Harzalaoui du quotidien El Fedjr.

Dans la catégorie programme radiophonique, Hinda Tobal de la Radio chaine 1 a reçu le premier prix, alors que le deuxième et le troisième prix ont été décernés respectivement à Redha Menassel de la Radio Chaine 3 et à Abderrezak Dendani de la Radio Bordj Bou Arreridj.

Dans la catégorie programme télévisuelle, c’est Sofiane Moknine de l’ENTV qui a obtenu le premier prix, suivi par Billel Belkacemi d’Ennahar TV et de Asma Naili d’Ennahar TV.

Durant cette cérémonie, une minute de silence a été observée à la mémoire des martyrs palestiniens et un vibrant hommage a été rendu au correspondant de presse de la chaine publique ENTV, le Palestinien, Wissem Abou Zeid, en reconnaissance à sa bravoure et son professionnalisme pour retransmettre la persécution et l’oppression subies par le peuple palestinien.

Un hommage a également été rendu à d’éminentes personnalités algériennes, qui ont laissé leur empreinte dans le monde de la presse.