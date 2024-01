Produits importés: Création de laboratoires au niveau des ports et aéroports

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a enjoint, lors de la réunion du Conseil des ministres qu’il a présidée dimanche, d’accorder une plus grande importance au contrôle sanitaire des produits importés, par la création de laboratoires d’analyses au niveau des ports et aéroports, indique un communiqué du Conseil des ministres.

Concernant l’exposé sur les mesures prises pour contrôler la disponibilité des produits de large consommation, le président de la République a insisté sur « l’importance extrême du contrôle continu des marchés, en ce que l’Etat accorde une importance à la régulation pour connaître les taux de disponibilité des produits de large consommation, suivant une vision proactive pour lutter contre les spéculateurs par la force de la loi ».

Le président de la République a instruit le ministre de l’Agriculture et du Développement rural à l’effet «d’accorder une grande importance au contrôle sanitaire des produits importés, par la création de laboratoires d’analyses au niveau des ports et des aéroports, à même de veiller au respect des normes sanitaires lors de l’importation de viandes et des produits alimentaires», ajoute la même source.