L’État du Qatar a annoncé, jeudi matin, la prolongation d’un jour supplémentaire de la trêve humanitaire dans la bande de Gaza.

La trêve humanitaire dans la bande de Gaza est entrée en vigueur vendredi 24 novembre à sept heures du matin, pour une durée de quatre jours, après une agression israélienne qui se poursuit depuis le 7 octobre dernier contre notre peuple dans la bande assiégée, causant le martyre de plus de 15 000 palestiniens, dont 6 150 enfants et plus de 4 000 femmes, en plus de plus de 36 000 blessés, selon un bilan infini.