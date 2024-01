Protection des enfants contre l’exploitation sur internet: Vers la création d’une cellule de veille

La Déléguée nationale à la protection de l’enfance, Mme Meriem Cherfi, a annoncé, mercredi à Alger, la création, au cours de cette année, d’une cellule nationale de veille pour la protection des enfants contre l’exploitation à travers les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), qui sera chargée de détecter les atteintes au droit de l’enfant et d’intervenir à temps.

Dans une allocution prononcée à l’occasion d’une journée d’étude sous le thème “Les atteintes aux enfants dans le cyber-espace”, organisée par la Cour d’Alger en partenariat avec l’Organe national de la protection et de la promotion de l’enfance (ONPPE), Mme Cherfi a affirmé que “le décret règlementaire régissant l’ONPPE est en cours de modification, et ce, à travers la création d’une cellule de veille dont les membres seront installés au cours de cette année”, ajoutant qu’elle sera composée de “spécialistes de l’ONPPE, de représentants des corps de sécurité et d’experts dans le domaine des nouvelles technologies”.

Lors de cette rencontre rehaussée par la présence du procureur général près la Cour d’Alger, de la présidente de la même Cour et de nombre de magistrats et d’avocats, Mme Cherfi a précisé que cette cellule, qui sera opérationnelle 24/24h, ” permettra d’intervenir à temps contre toute atteinte aux enfants via les TIC” afin de leur assurer une protection optimale.

Dans le même contexte, elle a indiqué que l’Organe avait entamé, novembre dernier, “l’élaboration d’un plan national pour l’enfance 2024-2029, en coordination avec les secteurs concernés, les experts et les acteurs de la société civile”, relevant que “l’Algérie dispose de mécanismes importants pour la protection des enfants, en sus d’un arsenal juridique solide, en tête duquel figure la Constitution, pour la protection de cette catégorie vulnérable contre tout risque”.

De son côté, l’avocate Fatima Zahra Benbrahem a mis en garde contre “le danger d’influenceurs actifs sur Internet contre rémunération qui incitent à la dépravation morale”.

Pour sa part, la juge des enfants au tribunal de Sidi M’hamed, Imane Benladghem, a relevé “l’importance de l’utilisation rationnelle d’Internet par les enfants”, exhortant les parents à “surveiller le contenu consulté par leurs enfants afin de faire face aux risques qui les guettent sur Internet”.