Quand des joueurs français partagent un message de soutien à Gaza

A l’opposée de leur assemblée nationale qui vient d’infliger une sanction à un député LFI pour avoir brandit le drapeau palestinien, nombreux sont en revanche les joueurs de l’équipe de France à partager ,ce mardi, un message de soutien aux Gazaouis, à l’image de Dembélé, Thuram et Kimpembe.

Ce mardi, plusieurs joueurs de l’équipe de France comme Ousmane Dembélé, Presnel Kimpembe et Marcus Thuram ont dénoncé sur les réseaux sociaux les bombardements israéliens à Rafah (une ville palestinienne de la bande de Gaza) ayant causé de nombreux morts.

La nouvelle a ému dans le monde entier, et aussi en France. Dimanche, la ville palestinienne de Rafah, qui abrite des milliers de réfugiés au sud de la bande de Gaza, a été bombardée par les forces armées israéliennes. Une frappe ayant provoqué la mort de 45 personnes selon le ministère de la santé à Gaza. Suite à ce tragique événement, plusieurs joueurs des Bleus se sont prononcés sur les réseaux sociaux.

Le message relayé par Ousmane Dembélé, Presnel Kimpembe, Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté est clair: “All Eyes on Rafah” (tous les regards sur Rafah), a rapporté RMC Sport. Un post partagé aussi par Youssouf Fofana, William Saliba, ou Marcus Thuram. Les internationaux espoirs Rayan Cherki et Soungoutou Magassa ont aussi repris ce post partagé dans des millions de stories sur Instagram. De son côté, Jules Koundé a lui partagé un message plus véhément.

Une pensée pour le Congo

Ils ont également eu une pensée pour le Congo, où de nombreuses victimes sont aussi à déplorer à cause de groupes armés se disputant le contrôle du territoire. Un post similaire à celui posté pour Rafah “All Eyes on Kongo” (tous les regards sur le Congo) a été grandement relayé.

Plusieurs Français comme Presnel Kimpembe ont aussi repris une autre story, visant à alerter sur plusieurs conflits, avec en légende “All Eyes on Genocide”, avec une pensée pour l’Arménie, la Palestine, le Congo et les Ouïghours.