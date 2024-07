Quand Macron s’agace des propos pro-RN d’un ministre israélien

Le président français Emmanuel Macron s’est plaint auprès de Benyamin Netanyahu des propos d’Amichai Chikli, ministre chargé des relations avec la diaspora juive, qui a notamment dit qu’« il serait bon pour Israël » que Marine Le Pen soit un jour élue présidente en France.

Tête chercheuse du gouvernement israélien auprès des partis d’extrême droite du Vieux Continent, le ministre Amichai Chikli a suscité l’agacement de l’Elysée, entre les deux tours des législatives françaises. Chargé des relations avec la diaspora juive, Chikli a ouvertement soutenu le Rassemblement national (RN), et souhaité que Marine Le Pen parvienne un jour à la présidence. Lors d’un échange téléphonique avec le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, le 2 juillet, le président Macron a jugé ces interférences dans la campagne « inacceptables », d’après Le Monde.

Cet appel a été révélé mardi 9 juillet par un journaliste du site israélien Walla, et confirmé au Monde par des sources diplomatiques israélienne et française. Chikli avait partagé en ligne, fin juin, une vidéo de Jordan Bardella, dans laquelle le président du RN affirmait que la « solution à deux Etats » et la naissance d’une Palestine indépendante aux côtés d’Israël avaient été « rendues caduques dans l’immédiat…

Puis, le 1er juillet, ce ministre, également chargé de la lutte contre l’antisémitisme, avait affirmé à la radio Reshet Bet qu’« il serait bon pour Israël » que Marine Le Pen soit un jour élue présidente en France. Il estimait que Netanyahu partageait son avis. Le premier ministre n’a pas réagi publiquement.

« Il a demandé à Chikli de se mettre en retrait, de se calmer avec Le Pen. Mais il semble que Chikli n’écoute pas », déplore une source diplomatique israélienne. Le 7 juillet, le ministre des affaires étrangères, Israel Katz, a rappelé pour sa part, sur le réseau X, que « l’Etat d’Israël n’est pas impliqué dans les élections en France et respecte la démocratie française ».