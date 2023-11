Quand Nagui recadre sèchement Pascal Praud qui le compare à Eric Zemmour!

“Mon père m’a appris une chose essentielle qui vous dépasse: le respect.” C’est en ces termes que le présentateur d’origine égyptienne Nagui a répondu à Pascal Praud qui l’a comparé au polémiste Eric Zemmour.

Dans sa chronique hebdomadaire dans le JDD, Pascal Praud a repris de récents propos de Nagui et tenté une comparaison avec Eric Zemmour. L’animateur de France 2 s’est emparé de son compte Instagram pour réagir avec colère et fermeté.

Chaque semaine, le présentateur de CNews Pascal Praud signe une chronique dans Le Journal du dimanche dans laquelle il égrène ses souvenirs d’enfance et donne son avis sur l’évolution de la société française. Dans celle de ce 5 novembre, il fait une comparaison entre les écrits d’Éric Zemmour, qui considère que “l’immigration est un danger pour la France”, et de récents propos tenus par Nagui sur l’éducation que son père, égyptien, lui a donnée. Le 26 octobre dans l’émission Quotidien, l’animateur de N’oubliez pas les paroles disait notamment: “Mon père nous a élevés, mon frère et moi, dans l’amour de la France, dans le respect de la langue française, dans l’amour du drapeau français, du maillot français.” Une phrase qui fait dire à Pascal Praud que “Nagui parle comme Zemmour”. Ce qui a fait bondir Nagui. Ce dernier a souhaité très vite remettre les choses au clair via son compte Instagram.

Nagui répond à Pascal Praud et met les choses au clair sur ses opinions

“Cher Monsieur, il semblerait que vous n’ayez pas bien compris mon propos. Respecter un pays qui vous accueille n’appartient pas à un bord politique et encore moins au vôtre”, écrit Nagui en légende d’une photo de Pascal Praud, selon le site Télé-Loisirs. “Aimer la langue française, la littérature française et la culture française n’appartient à aucun bord politique. Être poli et travailler pour réussir n’appartient pas à un bord politique. Aimer le maillot et le drapeau français n’appartient pas à un bord politique”, poursuit-il dans la même veine, avant d’enchaîner sur les valeurs inculquées par ses parents, “professeurs”, “qui défendaient les valeurs de l’école, c’est-à-dire la fraternité, l’acceptation de la différence”.

“Mon père m’a appris une chose essentielle qui vous dépasse: le respect”, la réponse outrée de Nagui à Pascal Praud

“Mon père n’a pas cherché à changer mon prénom ni ma fierté d’être né en Égypte”, souligne le compagnon de Mélanie Page, avant de conclure: “Pour certaines personnes que vous vénérez aveuglément, mon prénom est une insulte à la France, et des insultes, j’en ai bien qui me viennent en vous lisant et que j’ai envie de vous écrire, mais mon père m’a appris une chose essentielle qui vous dépasse : le respect.” Une référence à la condamnation d’Éric Zemmour pour injure raciste envers Hapsatou Sy, à qui il avait dit que son prénom était une “insulte à la France”. Un clash par médias interposés qui risque de faire parler.