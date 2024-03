Ramadhan à Ghaza: Les abus contre les civils palestiniens se poursuivent

Les acteurs humanitaires des Nations Unies ont déclaré qu’en dépit du début du mois sacré de Ramadhan dans le monde, les abus sionistes contre les civils palestiniens se poursuivent à Ghaza et les attaques de missiles continuent de ravager la région et l’aide humanitaire se fait de plus en plus rare.

A travers la plateforme «X», le directeur général de l’organisation des Nations Unies pour la santé (OMS),Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré hier lundi que l’OMS et ses partenaires ont achevé leurs opérations dans les hôpitaux Al-Ahli Arab et Al-Sahaba, dans le nord de Ghaza.

Il a ajouté que «les deux hôpitaux travaillent avec une capacité limitée et ne disposent pas de nourriture, de carburant, de personnel spécialisé, de produits anesthésiants, d’antibiotiques et d’équipements pour ajuster les tests à l’intérieur du corps».

De son côté, l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), a déclaré: «Alors que des millions de musulmans dans le monde commencent à jeûner, malheureusement, beaucoup dans toute la bande de Ghaza jeûnent ce mois-ci face à la guerre et sont dispersés par la peur répandue dans tous les coins».

Le chef de l’UNRWA, Philippe Lazzarini, a écrit sur sa page «X»: «Le mois sacré du Ramadhan est arrivé, c’est un mois de paix, de piété et de communion. Mais les Palestiniens de Ghaza sont forcés de quitter leurs maisons et la peur et l’anxiété se propagent en raison des menaces de l’attaque (sioniste) à Rafah».

Il a souligné que «ce mois sacré devrait apporter la cessation des hostilités aux personnes qui ont le plus souffert. Ils ont besoin de repos et de tranquillité d’esprit, ce qui est attendu depuis longtemps».