Rapatriement de la famille du journaliste palestinien Wissam Abou Zaid vers l’Algérie

Le rapatriement de la famille du journaliste Abou Zaid composée de cinq membres (sa femme et quatre enfants) a eu lieu après une étroite coordination entre l’Ambassade d’Algérie au Caire (Egypte) et la Direction de communication et de l’information et de la coordination auprès du ministère des Affaires Etrangères et de la communauté nationale à l’Etranger.