Régulation des prix, lutte contre la spéculation et encadrement des marges: Les décisions fortes du Président de la République

“Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé, ce jour, une réunion du Conseil des ministres, consacrée à des exposés portant sur le mécanisme proposé pour assurer le suivi quotidien des prix et de la disponibilité des produits de consommation de base à travers le territoire national, l’état d’avancement de la réalisation des projets de la ligne ferroviaire minière Bled El Hadba-Port d’Annaba et du quai minéralier dans le cadre de l’extension du Port d’Annaba, et à un troisième exposé sur les projets de passation de marchés par voie de négociation directe pour les travaux de raccordement en aval des nouvelles stations de dessalement de l’eau de mer dans les wilayas de Chlef, Mostaganem et Tlemcen.

*Premièrement, concernant le mécanisme proposé pour le suivi quotidien des prix et de la disponibilité des produits de consommation de base à travers le territoire national :

Monsieur le président de la République a ordonné de prendre les mesures immédiates suivantes :

1- Elaborer un projet de texte visant à réglementer de manière stricte l’activité des intermédiaires de vente entre les producteurs et les citoyens.

2- Le Premier ministre est chargé d’ouvrir immédiatement une enquête sur le rôle négatif de certains importateurs dans la monopolisation et la hausse des prix des viandes importées et auprès des boucheries qui les commercialisent au prix de la viande locale, ainsi que sur les écarts de prix de la viande en boucherie dans les différentes wilayas, voire dans les quartiers.

3- Le ministre de l’Intérieur est chargé, en coordination avec les walis de la République, de mettre en place un mécanisme permettant d’acheter les excédents de produits au niveau local, de les stocker, puis de les injecter sur le marché dès l’apparition des premiers signes de fluctuation des prix, afin de préserver le pouvoir d’achat des citoyens.

4- Le ministère du Commerce intérieur est chargé d’élaborer un dispositif de plafonnement des prix et de fixation des marges bénéficiaires des légumes, des légumineuses, des pâtes et des viandes, en tenant compte des

chaînes de production et de commercialisation.

5- Mettre en place un système décentralisé permettant aux directeurs du commerce, sous la responsabilité des walis, d’assurer le suivi quotidien, au niveau local, des prix des produits de large consommation.

6- Renforcer les brigades de contrôle des prix relevant du ministère du Commerce intérieur et assurer des descentes quotidiennes sur le terrain tout au long de l’année.

7- Coordonner les efforts du ministère de l’Intérieur, du ministère du Commerce intérieur et du Haut-commissariat à la numérisation pour la création d’une base de données numérique de contrôle rapide et efficace des prix, qui fera office de mécanisme d’alerte permettant aux services concernés d’intervenir pour rétablir l’équilibre des prix des produits en cas de hausse anormale.

*Deuxièmement, concernant l’état d’avancement des projets de la ligne ferroviaire minière Bled El Hadba-Port d’Annaba et du quai minéralier dans le cadre de l’extension du Port d’Annaba :

1- Monsieur le président de la République a souligné que le quai phosphatier du Port d’Annaba revêt désormais une importance régionale et méditerranéenne, insistant sur la nécessité de le mettre en exploitation dans les meilleurs délais.

2- Lancement immédiat, à partir de Tamanrasset, du projet de ligne ferroviaire Laghouat-El Meniaa-In Salah-Tamanrasset.

*Troisièmement, concernant les projets de passation de marchés par voie de négociation directe pour les travaux de raccordement en aval des nouvelles stations de dessalement de l’eau de mer dans les wilayas de Chlef, Mostaganem et Tlemcen :

1- Nécessité de prendre en charge, dans les plus brefs délais, l’approvisionnement des wilayas de Chlef, Mostaganem et Tlemcen en eau de mer dessalée, compte tenu de leur situation prioritaire, l’opération d’extension du raccordement à d’autres wilayas devant se faire après une étude technique au cas par cas, afin de déterminer, avec précision, leurs capacités locales en eaux de surface et souterraines, avant qu’elles ne bénéficient de la technique du dessalement de l’eau de mer.

2- Monsieur le président de la République a insisté à nouveau sur le contrôle rigoureux de l’octroi des autorisations de forage de puits, afin de protéger les eaux souterraines.

3- Il a enjoint au Gouvernement d’inclure ces deux points dans le projet de loi d’orientation agricole, en cours d’élaboration, qui sera présenté au Conseil des ministres consacré au secteur de l’agriculture.

La réunion du Conseil des ministres s’est ainsi achevée”.