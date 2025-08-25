Rendez-vous de visas Algérie-France: Des milliers de demandes ignorées !

Les Algériens devant une impasse. Depuis plusieurs semaines, la prise de rendez-vous pour l’obtention d’un visa français est devenue quasi impossible pour les ressortissants algériens.

Le système en ligne chargé de fixer les créneaux affiche systématiquement une indisponibilité totale, plongeant des milliers de demandeurs dans une impasse administrative.

L’alerte a été donnée à travers une vidéo virale relayée massivement sur les réseaux sociaux, mettant en lumière l’indisponibilité des créneaux sur le site officiel du prestataire chargé de la prise officielle des rendez-vous « Capago ».

L’image affiche un écran vide et des rendez-vous complets jusqu’en octobre prochain.

Ce blocage alimente un fort sentiment de frustration grandissante au sein des ressortissants algériens souhaitant rejoindre l’autre rive de la Méditerranée, dont les déplacements à caractère familial ou administratif sont paralysés.