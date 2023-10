Report de la cérémonie de célébration de la Journée nationale de la presse

Le ministère de la Communication a annoncé, mercredi soir, dans un communiqué, le report de la célébration de la Journée nationale de la presse, ainsi que de la cérémonie de remise du Prix du président de la République du journaliste professionnel, et ce en raison de la situation dangereuse et tragique en Palestine occupée.

“Le ministère de la Communication annonce le report de la célébration de la Journée nationale de la presse, ainsi que de la cérémonie de remise du Prix du président de la République du journaliste professionnel, prévue les 21 et 22 octobre 2023, en raison de la situation dangereuse et tragique en Palestine occupée, notamment dans la bande de Ghaza, et en solidarité avec le peuple palestinien frère dans cette épreuve”, lit-on dans le communiqué.