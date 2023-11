Réseaux de passeurs démantelés à Oran: plusieurs individus arrêtés dont des Marocains

Les services de la Gendarmerie nationale d’Oran ont démantelé des réseaux criminels internationaux spécialisés dans l’organisation de traversées clandestines par mer et arrêté 111 individus, a indiqué jeudi un communiqué de ces services.

«Dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, les unités du groupement territorial de la Gendarmerie nationale d’Oran ont démantelé, en une semaine, des réseaux criminels internationaux spécialisés dans l’organisation de traversées clandestines à partir des côtes oranaises», a précisé la même source.

Agissant sur la base d’informations concernant ces réseaux, les gendarmes ont dressé plusieurs points de contrôle et effectué des descentes dans le périmètre d’activité de ces réseaux criminels, selon le communiqué, qui précise que «l’opération s’est soldée par l’arrestation de 111 individus, dont 45 instigateurs et 26 de nationalité marocaine, et la saisie de huit (8) embarcations, de cinq (5) moteurs, de huit (8) véhicules, de 42 jerricanes d’essence (1.260 litres), d’un montant de 497 millions de centimes et d’autres montants en devises estimés à 3.290 euros».

Des passeports, des téléphones mobiles, des armes blanches et une bombe lacrymogène ont également été saisis par les gendarmes, a ajouté la même source.

Les mis en cause ont été déférés au parquet territorialement compétent pour «trafic de migrants moyennant de l’argent, blanchiment d’argent, non-dénonciation du trafic de migrants dans le cadre d’un réseau criminel organisé et détention d’armes blanches prohibées».