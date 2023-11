France: Restitution de 2 millions de documents à l’Algérie

La France s’engage à restituer deux millions de documents numérisés à l’Algérie, selon la Commission mixte d’historiens algéro-français, consacrée à la colonisation française en Algérie et à la Guerre d’Algérie,qui a tenu sa première réunion à Constantine le 22 novembre passé.

La restitution par la France de deux millions de documents numérisés couvrant la période de la colonisation, de 1830 à environ 1914. Ces documents, provenant des archives françaises, sont d’une importance capitale pour la compréhension de cette période cruciale de l’histoire algérienne. Ils permettront aux chercheurs et aux historiens d’accéder à une source inestimable de données pour leur travail de recherche.

Son objectif est de jeter la lumière sur la colonisation française en Algérie, qui a débuté en 1830, et sur la Guerre d’Algérie (1954-1962), une période marquée par des conflits et des souffrances profondes. Cette initiative a été annoncée suite à la visite du président français Emmanuel Macron en Algérie en août 2022, démontrant la volonté des deux nations de faire face à leur passé commun.

La Commission est composée de cinq membres algériens et cinq membres français, sous la coprésidence de Mohamed Lahcen Zeghidi (Algérie) et Benjamin Stora (France). Parmi les membres, on trouve des historiens, des chercheurs et des experts qui travailleront ensemble pour éclairer les aspects souvent controversés de cette histoire partagée.