“Retourne-toi, sale arabe”, un juge de touche victime d’insultes racistes

Ligue 2 français

Un juge de touche dans le championnat de France (Ligue 2) a été victime d’insultes racistes. “Retourne-toi sale arabe”, c’est à ces propos racistes qu’a eu droit un arbitre de touche en toute fin de match entre Bastia et Quevilly Rouen Métropole.

En effet, les insultes racistes envers les joueurs arabes, maghrébins et africains, y compris les arbitres, deviennent monnaie courante dans les différents championnats européens, surtout en France.

La commission de discipline de la LFP a préféré, jeudi, mettre le dossier en instruction et ne rendra sa décision que le 17 janvier, « au regard de la gravité des faits ». Les faits en question: des « propos racistes envers le corps arbitral ayant entraîné une interruption momentanée de la rencontre » de Ligue 2 entre Bastia et Quevilly Rouen Métropole, disputée le 16 décembre dernier à Furiani.

En toute fin de match, dans le temps additionnel, l’arbitre de touche aurait reçu plusieurs insultes, dont une raciste: « “Retourne-toi, sale arabe, retourne-toi”, nous détaille ce samedi Olivier Lamarre, le président du syndicat des arbitres du football d’élite (Safe). Il y a eu plusieurs insultes, mais l’insulte raciste est encore plus inacceptable que les autres, selon 20 Minutes. On ne peut pas avoir ça sur un terrain de football, quel que soit le niveau. Si on ne dénonce pas cela, on perd nos valeurs. »

Match arrêté et message aux supporteurs

Immédiatement, la rencontre a été interrompue, et le speaker, protocole oblige, a passé le message : « Il est demandé au public de la tribune Sud de ne plus insulter le juge de touche », rapporte France Bleu RCFM. « Le message sono appelait les supporteurs à arrêter d’insulter l’arbitre, donc il n’y a aucune ambiguïté sur le fait que le match était arrêté par rapport à ce qui a été dit à l’arbitre », indique Olivier Lamarre, alors que certains supporteurs corses estimaient que l’arrêt était dû aux fumigènes craqués en tribune.

L’arbitre assistant a fait part de ces insultes dans un rapport, transmis à la commission de discipline, qui s’est donc réunie jeudi.

En vérité, les footballeurs sont de plus en plus victimes d’insultes racistes dans différents stades, notamment en France où la vague hostile aux joueurs étrangers, notamment arabes et musulmans, gagne du terrain.