RNB: L’Algérie passe au palier supérieur, selon un classement de la Banque Mondiale

Revenu national brut (RNB) par habitant évolue positivement. La Banque mondiale devra publier, ce lundi, la nouvelle mise à jour du classement des économies de ses pays membres. Ce classement devra connaître des changements positifs concernant l’Algérie. C’est ce qu’a indiqué le ministère algérien des Finances dans un communiqué rendu public le 30 juin.

Selon ce communiqué, la mise à jour de la BM indique que l’Algérie, classée jusqu’ici dans le palier de « pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure », passera désormais à un nouveau palier de « pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure ».

Le communiqué du ministère explique que cette classification annuelle de la BM tient compte des données enregistrées durant l’année écoulée. Ainsi, ce classement intègre notamment « l’évolution du revenu national brut (RNB) par habitant, en prenant en compte des facteurs tels que la croissance économique, l’inflation, le taux de change et la croissance démographique », précise le ministère des Finances.

Le RNB de l’Algérie en nette augmentation

Les révisions des méthodes et données de la comptabilité nationale ont également été prises en considération selon la même source. C’est aussi sur la base de ces indicateurs que la Banque mondiale a revu à la hausse le classement de l’Algérie, en « s’alignant ainsi sur les évaluations du FMI » et en « reconnaissant la justesse des résultats statistiques découlant des efforts consentis par notre pays pour donner une image fidèle de l’économie algérienne », précise ledit communiqué.

Soulignons que la classification annuelle de la BM scinde les pays membres en quatre catégories différentes, suivant l’évolution de leur RNB. Il s’agit des « économies à faible revenu » que sont ceux dont le RNB par habitant se situe à 1 135 dollars, « les économies à revenu intermédiaire de la tranche inférieure », dont le RNB par habitant oscille entre 1 136 et 4 465 dollars, « les économies à revenu intermédiaire de la tranche supérieure », avec un RNB par habitant situé entre 4 466 et 13 845 dollars et, enfin, « les économies à revenu élevé », dont le RNB est égal ou supérieur à 13.846 dollars.

L’Algérie a vu donc son RNB par habitant « passer de 3900 dollars entre le 1ᵉʳ juillet 2022 et le 30 juin 2023, à 4960 dollars entre le 1ᵉʳ juillet 2023 et le 30 juin 2024 ». Le principal facteur ayant contribué à ce relèvement découle de « la révision complète des statistiques des comptes nationaux (rebasage), engagée par l’office national des statistiques (ONS), dans le but de s’aligner sur les normes internationales actuelles (SNA2008) », explique le communiqué du ministère.