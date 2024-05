Royaume-Uni: ce membre du gouvernement plus riche que Charles III

Le Premier ministre britannique est devenu plus riche que son roi Charles III. Rishi Sunak et son épouse richissime Akshata Murty viennent d’entrer dans la liste des 250 personnes les plus riches du Royaume-Uni établie par le Sunday Times et dévoilée ce vendredi 17 mai.

Le couple qui détient déjà le record des locataires les plus riches du 10 Downing Street, la résidence des Premiers ministres britanniques, occupait l’an dernier la 275e place avec une fortune de 529 millions de livres sterling. Ils se trouvent aujourd’hui à la 254e avec 651 millions de livres sterling et dépassent ainsi désormais le roi Charles III qui, lui, possède une fortune estimée à 610 millions de livres.

La fortune personnelle de Rishi Sunak lui provient de sa carrière dans la finance et de son mariage avec Akshata Murty, fille d’un multimilliardaire indien. Aujourd’hui, leur richesse provient de la participation d’Akshata dans Infosys, une société informatique cofondée par son père et basée à Bangalore, en Inde.