Royaume Uni: “L’introduction de l’Anglais au cycle primaire en Algérie renforcera nos liens commerciaux”

Le représentant du gouvernement, sous-secrétaire d’État au ministère des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement, David Rutley s’est largement félicité de l’introduction de l’anglais au cycle primaire.

Il s’agit selon lui une véritable opportunité pour rapprocher les deux pays et renforcer les liens culturels et commerciaux.

« L’Algérie est clairement une terre de potentiel pour son peuple, pour ses partenaires et pour le monde», a ajouté le responsable gouvernemental britannique lors d’un débat organisé à l’initiative du groupe parlementaire multipartite sur l’Algérie.

Non seulement c’est le pays le plus grand et le plus développé d’Afrique,ajoute l’orateur, mais il possède aussi un énorme capital politique et diplomatique en Afrique, en Asie, en Amérique latine et au-delà, tout en jouant un rôle clé dans les institutions multilatérales.