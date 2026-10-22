Ryanair sommée de retirer sa publicité présentant Dakhla “comme marocain”

Saisie par l’eurodéputée Lynn Boylan, l’autorité de contrôle publicitaire irlandaise souligne, dans un avis préliminaire, que cette communication risque d’induire les voyageurs en erreur.

Des courriels promotionnels diffusés en mars par la compagnie, invitaient les voyageurs à découvrir une ville “où l’océan, le désert et la culture se rencontrent”, mais aussi à “explorer de près” une prétendue “culture marocaine”. Un autre courriel, envoyé en août, associait la destination à un visuel portant le nom du Maroc. Cette présentation a provoqué une plainte de Lynn Boylan, eurodéputée irlandaise du Sinn Féin.

L’élue conteste l’association de Dakhla au Maroc, alors que cette destination balnéaire se trouve au Sahara occidental.

Cette publicité efface un peuple distinct “en présentant la ville comme appartenant au Maroc”, a écrit Lynn Boylan dans sa plainte, selon les propos rapportés par The Irish Times.

Dans un avis daté du 12 octobre, consulté par le quotidien irlandais, l’ASA considère que la publicité risque d’induire le public en erreur. Elle fonde son analyse sur le fait que Dakhla ne fait pas partie du Maroc au regard du statut du territoire.

Un statut réaffirmé jeudi par la quatrième commission de l’Assemblée générale des Nations unies qui a adopté, à une écrasante majorité, une résolution confirmant que le Sahara occidental demeure inscrit sur la liste des territoires non autonomes de l’ONU et relevant du processus de décolonisation.

Cet avis recommande au conseil indépendant de l’organisme de donner, donc, raison à l’eurodéputée et de demander que la publicité soit retirée.