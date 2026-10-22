-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français
Sahara Occidental

Ryanair sommée de retirer sa publicité présentant Dakhla “comme marocain”

Echoroukonline
  • 104
  • 0
Ryanair sommée de retirer sa publicité présentant Dakhla “comme marocain”

 L’autorité de contrôle publicitaire irlandaise l’Advertising Standards Authority (ASA) rappelle la compagnie aérienne à bas coûts, Ryanair, à l’ordre, et la somme de retirer sa campagne publicitaire faisant la promotion de ses vols desservant Dakhla comme une “aventure marocaine”, soulignant que Dakhla se situe au Sahara occidental, inscrit sur la liste des territoires non autonomes de l’ONU.

Articles en Relation
Orages et pluies orageuses dans le Grand-Sud

Orages et pluies orageuses dans le Grand-Sud

Un tué et 8 blessés dans une attaque contre l’aéroport du Roi Fahd

Un tué et 8 blessés dans une attaque contre l’aéroport du Roi Fahd

Alger: Arrestation de deux propriétaires d’une agence de voyages pour escroquerie

Alger: Arrestation de deux propriétaires d’une agence de voyages pour escroquerie

Ebola: Le CDC Afrique appelle à renforcer la riposte transfrontalière face à l’épidémie

Ebola: Le CDC Afrique appelle a renforcer la riposte transfrontalière face a l’épidémie

Gaza: Le PAM réduit son aide alimentaire faute de financements

Gaza: Le PAM réduit son aide alimentaire faute de financements

États-Unis: Un mort dans une fusillade près d’une mosquée dans l’Ohio

États-Unis: Un mort dans une fusillade près d’une mosquée dans l’Ohio

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus