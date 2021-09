Sahara occidental: la CJUE annule l’accord de pêche signé entre l’UE et le Maroc

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a annulé ,ce mercredi 29 septembre 2021, l’accord de partenariat dans le domaine pêche durable signé entre l’UE et le Maroc.

Le représentant du Front Polisario en Europe et a l’Union européenne (UE), Oubi Bachir Bouchraya s’est félicité sur Twitter du verdict qui vient de tomber en annulant les deux accords de partenariat et de pêche signés entre Bruxelles et Rabat.

“Une grande victoire pour la question sahraouie. La CJUE annule les deux accords de de partenariat et de pêche signés entre l’UE et le Maroc a cause de la violation des décisions précédentes de la Cour “, a twitté Oubi Bachir Bouchraya.

“Cette décision, rappelle le diplomate sahraoui, intervient après deux recours introduits par le Front Polisario en 2019”, ajoutant qu’un “communiqué officiel sera publié prochainement”.