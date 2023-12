Saisie à Mascara de plus de 75.000 litres d’huile de table destinés à la spéculation

Les services de la police judicaire de la sûreté de wilaya de Mascara, ont saisi, le week-end dernier, 75.186 litres d’huile de table et arrêté 11 individus qui s’adonnaient à la spéculation des produits alimentaires subventionnés, a indiqué, mardi, un communiqué des mêmes services.

«Les investigations diligentées par les mêmes services ont permis de localiser l’atelier clandestin et mettre en échec le plan criminel du réseau qui achetait de grandes quantités d’huile de table en bidons de 5 litres au prix subventionné, pour les reconditionner dans de grandes citernes et les transférer au profit des usines de graisse et des sociétés agroalimentaires à Alger, portant atteinte au pouvoir d’achat du citoyen», a précisé la même source.

Suite à cette opération, les mis en cause ont été déférés devant le procureur de la République près le tribunal de Sig à Mascara pour «spéculation frauduleuse, création d’un atelier clandestin et stockage de produits de large consommation subventionnés et leur détournement pour l’enrichissement rapide et l’évasion fiscale dans le cadre d’une bande criminelle organisée», conclut le communiqué.