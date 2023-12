Sarkozy inquiet pour la santé de Macron!

Si l’ancien président français Nicolas Sarkozy applique un des conseils de son frère médecin, François, ce n’est pas le cas d’Emmanuel Macron.

“Dormir c’est important. Important pour se réparer. Le sommeil est nécessaire pour réparer toutes les fonctions métaboliques du corps. Il faut donc dormir assez. On parle de 7h de sommeil par jour, d’une bonne qualité de sommeil”, a-t-il indiqué en novembre dernier lors d’une interview vidéo enregistrée pour sa conférence qui s’est tenue à Puteaux, selon le site Purepeople.

Et Nicolas Sarkozy écoute bien les conseils de son frère. En 2016, une étude britannique a analysé le sommeil de 21 leaders politiques et chefs d’entreprises et Le Parisien en avait dévoilé les résultats. Ainsi apprenait-on que le mari de Carla Bruni se couche vers 23 heures et se lève vers 6h30. Soit en moyenne 7H30 de sommeil.

Nicolas Sarkozy inquiet pour la santé d’Emmanuel Macron

Emmanuel Macron, lui, ne coche pas du tout cette case. Au début de son premier quinquennat, en 2017, l’époux de Brigitte Macron avait révélé ne dormir que quatre heures par nuit. “C’est tout ce dont j’ai besoin!”, avait-il même déclaré. Une info qui a peut-être fait bondir François Sarkozy mais qui a assurément fait réagir son frère Nicolas. “Il s’inquiète de voir son successeur se contenter de trois à quatre heures de sommeil par nuit. “Il pense qu’il ne va pas tenir le coup !”, avait indiqué une source dans un article du Parisien datant du 22 octobre 2017. Cinq ans plus tard, Emmanuel Macron est toujours en forme pourtant.

Précisons que pour sa part, en 2012, François Hollande avait confié qu’il avait besoin de “six heures de sommeil” pour être en forme.

Toujours grâce à l’étude reprise par Le Parisien, on apprend également que d’autres grandes personnalités de la politique ont besoin de très peu de sommeil pour tenir le coup.

C’était le cas du Premier ministre britannique Winston Churchill qui ne dormait que cinq heures. Margaret Thatcher, elle, ne s’accordait que 4 heures de sommeil. Des profils tout de même atypiques!