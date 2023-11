Sèchement recadré, Pascal Praud finit par présenter ses excuses à Nagui!

Depuis le 26 octobre 2023, entre Nagui et Pascal Praud, le torchon brûle. La raison: la comparaison osée de l’animateur de CNews entre le présentateur de N’oubliez pas les paroles et Eric Zemmour.

Dans les colonnes du Parisien, le 25 novembre 2023, Pascal Praud a tenu à présenter ses excuses à son collègue, selon le site Closer.

Nagui et Pascal Praud n’ont jamais vraiment été amis. Seulement, leur relation s’était détériorée après les déclarations de Nagui, sur le plateau de Quotidien, au sujet de son éducation. Le célèbre animateur de France Télévisions avait déclaré: “Mon père nous a élevés, mon frère et moi, dans l’amour de la France, dans le respect de la langue française, dans l’amour du drapeau français, du maillot français”.

Immédiatement, Pascal Praud n’avait pas hésité à faire une comparaison osée avec Éric Zemmour pour qui “l’immigration est un danger pour la France”.

Nagui avait alors reproché les propos tenus par Pascal Praud. Sur son compte Instagram, il n’avait pas hésité à se montrer très virulent avec l’animateur de CNews. “Respecter un pays qui vous accueille n’appartient pas à un bord politique et encore moins au vôtre”, avait-il déclaré dans un premier temps. “Mon père n’a pas cherché à changer mon prénom ni ma fierté d’être né en Égypte.”

L’animateur n’avait pas essayé de dissimuler sa colère: “Pour certaines personnes que vous vénérez aveuglément, mon prénom est une insulte à la France, et des insultes, j’en ai bien qui me viennent en vous lisant et que j’ai envie de vous écrire, mais mon père m’a appris une chose essentielle qui vous dépasse: le respect”.

Pascal Praud : “Il y avait là une part de malice et de provocation”

Le 25 novembre 2023, dans les colonnes du Parisien, Pascal Praud a déclaré avoir fait une “bêtise” avec cette comparaison entre Nagui et Éric Zemmour. “Il y avait là une part de malice et de provocation”, a-t-il déclaré avant de vouloir faire marche arrière. “Je suis désolé si j’ai blessé Nagui. Cela n’était pas le but”, a-t-il assuré. Reste à savoir si ce mea culpa sera suffisant pour le présentateur de N’oubliez pas les paroles.