Séisme au Japon: Les premières vagues du tsunami frappent le pays

De puissants séismes ont frappé lundi le centre du Japon. Des vagues de plus de cinq mètres de haut pourraient déferler sur la zone, selon l’agence météorologique japonaise.

De puissants séismes ont frappé lundi le centre du Japon, poussant les autorités à déclencher une alerte au tsunami et ordonner à la population de la zone concernée de se réfugier sur les hauteurs. «Tous les habitants doivent évacuer immédiatement vers les hauteurs», a déclaré le diffuseur national NHK après que plusieurs séismes ont touché la péninsule de Noto dans le département d’Ishikawa après 16H00 (07H00 GMT). «Nous avons conscience que vos maisons et vos biens vous sont chers, mais vos vies sont plus importantes que tout le reste. Courez vers les zones les plus élevées possibles», a ajouté un présentateur de la NHK.

WATCH: Tsunami waves observed along the coast of western Japan. People being urged to evacuate pic.twitter.com/sY3bdpVZVc — BNO News (@BNONews) January 1, 2024

Des vagues de plus de cinq mètres de haut pourraient déferler sur la zone, selon l’agence météorologique japonaise (JMA). «De dangereuses vagues de tsunami (…) sont possibles dans un rayon de 300 km autour de l’épicentre le long des côtes du Japon», a prévenu de son côté le Centre d’alerte aux tsunamis du Pacifique (PTWC). Le plus important de cette série de séismes, survenu à 16H10 (07H10 GMT) à la pointe nord-est de la péninsule, a été enregistré initialement à une magnitude 7,4, avant que celle-ci ne soit révisée à la hausse: 7,5 selon l’Institut de géophysique américain USGS, et 7,6 selon la JMA.