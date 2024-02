Signature d’un contrat entre Sonatrach et VNG pour approvisionner l’Allemagne en gaz naturel

La société nationale des hydrocarbures Sonatrach a signé, jeudi à Alger, avec la société allemande, VNG Handel &Vertrieb GmbH, un contrat d’approvisionnement en gaz naturel sur le moyen terme.

Les représentants des deux sociétés, Sonatrach et VNG Handel &Vertrieb GmbH filiale à 100% de (VNG AG) ont procédé à la signature du contrat dont la cérémonie a été présidée par le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, et le vice-chancelier d’Allemagne ministre fédéral de l’Economie et du Climat, Robert Habecka, en présence des Présidents Directeurs Généraux (PDG) des sociétés Sonatrach et Sonelgaz, et de l’ambassadrice d’Allemagne en Algérie, Mme Elizabeth Wolbers.

A cet égard, le PDG de Sonatrach, M. Rachid Hachichi a exprimé, dans une déclaration, “sa satisfaction du renforcement du partenariat énergétique avec l’Europe à travers ce contrat historique avec la société VNG, qui marque le début des livraisons de gaz naturel à l’Allemagne”, selon le communiqué du groupe, ajoutant qu'”un grand potentiel existe pour développer davantage cette coopération commerciale et l’étendre dans le future vers d’autres domaines de la chaine de valeur énergétique, tel que l’hydrogène”.

Pour sa part, M. Ulf Heitmüller, PDG de VNG a déclaré: “Nous somme ravis d’avoir pu conclure un contrat d’approvisionnement en gaz sur le moyen terme avec Sonatrach. VNG devient ainsi la première entreprise allemande à acheter du gaz via pipeline à partir de l’Algérie”, précise le communiqué.

“Ce contrat jette les bases d’une relation de confiance en matière d’approvisionnement, ouvre de nouvelles perspectives et renforce le partenariat énergétique germano-algérien”, a-t-il estimé.

En outre, le PDG de VNG a souligné que “le gaz naturel algérien est un produit essentiel pour garantir la sécurité énergétique”, relevant que la société VNG “envisage d’établir un partenariat à long terme dans le domaine de l’hydrogène avec Sonatrach et d’importer, dans l’avenir, de l’hydrogène vert à partir de l’Algérie vers l’Allemagne”.

Dans le même contexte, il a ajouté que l’achat du gaz algérien via pipeline vers l’Allemagne constitue “une diversification supplémentaire du portefeuille d’achat de VNG, renforçant ainsi sa position en tant que partenaire fiable envers ses clients et apporte une contribution importante à la sécurité de ses approvisionnements”.

Un mémorandum d’entente a été également signé entre Sonelgaz et l’Association fédérale allemande de l’industrie solaire (BSW-Solar) pour renforcer les capacités nationales dans le domaine technique à travers l’échange d’expertises techniques qui permettraient de maitriser tous les savoir-faire sur le moyen terme, en vue de la fabrication et de l’intégration locale des équipements dans le domaine de l’énergie solaire.

Un autre mémorandum d’entente a été signé entre une entreprise algérienne privée et une société allemande, spécialisées dans la production des batteries destinées au secteur des énergies renouvelables, un partenariat établi pour dix (10) ans.