Ils sont six (06) étudiants sportifs algériens, a avoir décroché, cette année, la très prestigieuse bourse a travers plusieurs universités aux Etats Unis.

L’Ambassade des Etats Unis a Alger a annoncé sur sa page que les six étudiants ont le privilège de recevoir la bourse après des résultats scolaires et sportifs très prometteurs.

« Félicitations aux six jeunes étudiants athlètes algériens qui ont reçu des bourses complètes pour étudier dans diverses institutions académiques aux Etats-Unis, après avoir participé au « camp A Bucket And A Dream » parrainé par l’ambassade des Etats-Unis. Ces jeunes hommes ont excellé sur le terrain de basket et en classe, et maintenant leur travail acharné porte ses fruits ! »