Six villes françaises visées par des alertes à la bombe

Au moins six (6) villes françaises ont été visées, dans la matinée de ce mardi 26 décembre, par des alertes à la bombe et évacuées.

Selon la ville d’Annecy, l’une des villes touchées, au moins cinq alertes ont été envoyées par la même adresse.

Saint-Brieuc, Rouen, Nantes, Grenoble, Bastia et Annecy. Les mairies de ces six villes ont été visées, ce mardi 26 décembre au matin, par des alertes à la bombe, et évacuées.

“J’ai posé une bombe dans votre établissement, elle va exploser dans 60 à 120 minutes. Préparez-vous à évacuer tout le monde”, a reçu par mail la mairie de Bastia, en Haute-Corse, qui a fait évacuer ses agents municipaux, rapporte France Bleu RCFM.

À Saint-Brieuc, dans les Côtes-d’Armor, la mairie a également été évacuée “vers 10 heures, pour une levée de doute d’alerte à la bombe, consécutive à la réception d’un mail”, indique la ville sur son site, selon BFMTV. “Très rapidement, un périmètre de sécurité a été mis en place aux abords par les autorités”, ajoute la mairie, qui précise qu’il a pu être levé vers 12h40, et les usagers accueillis de nouveau dès 13h30.

Le même auteur?

Même scénario à Rouen, en Seine-Maritime, où l’hôtel de ville a dû être fermé au public plusieurs heures, après réception d’un mail suspect. À Nantes, ce sont les locaux de la mairie, ainsi que ceux de la métropole qui ont été évacués, également ciblés par des courriels malveillants.

Enfin, à Grenoble (Isère), la mairie a également reçu un message expliquant “qu’il y avait une bombe dans l’établissement”, relate encore France Bleu Isère.

Toutes les mairies ont pu rouvrir en fin de matinée ou début d’après-midi, et les agents municipaux ont pu regagner leur poste.

D’après la mairie d’Annecy, citée par France Bleu Pays de Savoie, l’adresse de l’expéditeur de ces mails malveillants est la même que celle qui a visé les mairies de Saint-Brieuc, Rouen, Bastia ou encore Grenoble.