Sonatrach signe un protocole d’accord avec le Chinois “Sinopec”

Portant exploration et exploitation des hydrocarbures

Le groupe Sonatrach et son partenaire chinois “Sinopec” ont signé lundi un protocole d’accord, traduisant la volonté des parties à consolider leurs relations existantes et d’étendre leur coopération, à travers de nouvelles opportunités de partenariat dans le domaine de l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures, indique un communiqué de Sonatrach.

Le protocole d’accord a pour objet de “définir le cadre de coopération entre les parties dans la perspective de conclure un contrat d’hydrocarbures sur le périmètre en exploration Hassi Berkane Nord, sous l’égide de la loi n° 19-13 régissant les activités hydrocarbures”, explique le groupe.

Le communiqué a, par ailleurs, rappelé que la société “Sinopec” est présente en Algérie depuis 2002 et exploite avec Sonatrach le gisement de Zarzaitine, dans le cadre d’un contrat d’association ayant pour objet, la récupération et la valorisation des hydrocarbures de ce gisement.