Sonelgaz examine avec le français “Sediver” l’état des projets communs

Le Président directeur général (PDG) du Groupe Sonelgaz, Mourad Adjal a tenu une réunion par visioconférence avec le directeur général de Sediver France Michel Moulin, pour examiner l’état des projets communs dans la fabrication d’isolateurs de lignes électriques, a indiqué jeudi un communiqué du Groupe public.

Lors de cette rencontre qui s’est tenue à la Direction générale de Sonelgaz en présence de cadres dirigeants du Groupe, plusieurs dossiers liés à la joint-venture Sediver Algérie créée en 2018 et qui est le fruit d’un partenariat entre Sonelgaz, Sediver France, l’Entreprise électrification d’Algérie (AL-ELEC) et l’Entreprise nationale des verres et abrasifs (ENAVA), ont été examinés.

A cette occasion, Adjal a mis en avant l’importance du partenariat liant Sonelgaz à l’entreprise française, soulignant que cette réunion vient hisser ce partenariat à “un niveau plus élevé et plus important”.

Dans ce cadre, il a appelé à “prendre des décisions permettant de rattraper le retard accusé au niveau de plusieurs projets d’autant que Sonelgaz est un acteur incontournable dans la dynamique du décollage économique que connait l’Algérie”.

Le PDG de Sonelgaz a également mis l’accent sur “le respect du principe de partenariat entre les deux parties algérienne et française conformément à la règle gagnant-gagnant, principe de base sur lequel Sonelgaz fonde ses relations avec ses parties prenantes internes et externes”, ajoute la même source.

Adjal a souligné “l’impératif de prendre des décisions urgentes et sérieuses”, concernant notamment la signature de l’annexe à l’accord de partenariat entre les deux parties, la réalisation du projet de four de fabrication d’isolateurs en verre et au parachèvement de la chaine de montage, et pour l’accélération de la cadence de livraison de certaines commandes d’isolateurs de lignes électriques, en prévision de l’été 2024.

Le directeur général de Sediver France s’est félicité du niveau de coopération et de partenariat avec Sonelgaz, affirmant que Sonelgaz “est un partenaire stratégique et important pour Sediver”.

Il a aussi affiché “la profonde volonté de son entreprise d’appuyer cette coopération en levant tous les obstacles entravant le travail entre les deux parties”, conclut le communiqué.