Squat des trottoirs par les commerces: La Sûreté d’Alger mène une opération pour désengorger les voies publiques

Les services de la Sûreté de la wilaya d’Alger ont mené une opération sur le terrain afin de procéder à l’enlèvement des barricades, des chaînes, des caisses de marchandises et des cônes utilisés par les propriétaires des magasins et les commerçants pour squatter les trottoirs et les voies publiques, a indiqué vendredi un communiqué de ce corps de sécurité.

“Menée en coordination avec les autorités municipales, cette opération s’inscrit dans le cadre de l’éradication de divers phénomènes négatifs, la préservation de l’aspect esthétique de la ville et la protection de l’environnement”, précise le communiqué.

La Sûreté de la wilaya d’Alger rappelle aux citoyens les numéros verts 15-48 et 17 ainsi que l’application “Allo Chorta” mis à leur disposition pour tout renseignement ou signalement.