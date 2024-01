Statut d’auto-entrepreneur: 1.300 activités répertoriées sur la plateforme de l’ANAE

Plus de 1.300 codes ont été répertoriés dans la nomenclature des activités éligibles au statut de l’auto-entrepreneur dont les demandes d’inscription seront ouvertes ce samedi sur la plateforme de l’ANAE.

C’est ce qu’a indiqué mercredi à Alger, le ministre de l’Economie de la connaissance, des Startups et des Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid. Lors d’une session ouverte de questions-réponses organisée virtuellement, pour répondre aux interrogations concernant le nouveau statut de l’auto-entrepreneur, mais aussi les startups et leur financement, M. Oualid a déclaré que la plateforme de l’Agence nationale de l’auto-entrepreneur (ANAE) dédiée aux inscriptions pour l’obtention de la carte d’auto-entrepreneur, « a répertorié plus de 1.300 codes d’activité, répartis sur sept domaines ».

Ces domaines sont : Conseil, expertise et formation, Services numériques et activités connexes, Prestations à domicile, Services à la personne, Services de loisirs et récréation, Services aux entreprises, ainsi que les Services culturels, de communication et d’audiovisuel.

La liste d’activité est appelée à être actualisée par l’ANAE, selon son appréciation à ajouter d’autres métiers. Dans ce sens, le ministre a expliqué, selon l’APS, que les employés de la fonction publique ne sont pas éligibles, « pour le moment », au statut d’auto-entrepreneur, mis à part les universitaires (enseignants et chercheurs) autorisés à prétendre à ce statut. Néanmoins, M. Oualid a révélé que les fonctionnaires, « pourront à l’avenir bénéficier de ce statut » du fait que cette possibilité « est en cours d’étude ».

Les avantages

Enumérant les avantages dont bénéficieront les auto-entrepreneurs, M. Oualid évoquera un régime « particulier » de cotisation à la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS), avec une cotisation « minimale correspondant à un revenu équivalent au salaire national minimum garanti (SNMG) ».