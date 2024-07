Taux de change: Légère remontée de l’euro sur le marché noir des devises en Algérie

Le taux de change connaît de nouvelles fluctuations en Algérie. En effet, après quelques jours de flottements qui a vu le taux de change de la devise unique européenne perdre du terrain face au dinar, la situation commence à s’inverser.

La conjoncture politique en France a eu, en effet, un impact sur le marché des devises en Algérie. Pendant plusieurs jours, même les Algériens ont été suspendus aux résultats de ces élections à hauts risques pour les relations bilatérales entre les deux pays. Le fait que l’extrême droite fût aux portes du pouvoir a installé un climat de doute pour les affaires entre l’Algérie et la France. Les résultats sont tombés, c’est la gauche qui arrive en premier dans ces élections serrées. Des résultats qui peuvent relancer le marché noir des devises en Algérie.

Ce lundi 8 juillet, les devises étrangères connaissent de relatives hausses différentes. L’euro a retrouvé sa trajectoire haussière et un taux proche de celui qu’il a connu il y a plusieurs semaines lors de sa flambée. La devise unique européenne s’échange à 238 dinars à la vente et à 240 dinars à l’achat sur les principales places de change au noir, notamment au Square Port Saïd, le marché le plus connu en Algérie.

De son côté, le dollar américain reste toujours à un niveau élevé. Il s’échange à 222 dinars à l’achat et à 223 dinars à la vente. Quant au dollar canadien, recherché par les Algériens qui ont une communauté importante dans le pays nord-américain, il est resté stable. Il s’échange à 159 dinars à l’achat et à 161 dinars à la vente.

Pourquoi le taux de change de l’euro est-il en hausse ?

Il faut dire que le marché noir des devises est la véritable bourse de change en Algérie. Il fait la loi en attendant l’ouverture des bureaux officiels promis qui tardent à voir le jour. Le niveau élevé des devises étrangères s’explique notamment par la loi de l’offre et de la demande.

Plus explicitement, la hausse de l’euro est donc due au déséquilibre entre l’offre et la demande. L’offre étant en recul et la demande en hausse, le taux de change monte automatiquement.

Le taux de change reste stable sur le marché officiel

Si elles sont en hausse sur le marché noir, les devises étrangères sont restées stables sur le marché officiel, selon les cotations de la Banque d’Algérie de ce lundi 8 juillet. Le dollar s’échange à 134,18 dinars algériens et l’euro est à 145,31 dinars. Toutefois, il faut souligner que ces cotations peuvent connaître des changements à l’avenir en raison de la volonté du gouvernement de renforcer la valeur du dinar.

