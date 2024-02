Tebboune adresse ses condoléances suite au décès du président namibien

Le président Tebboune a adressé, dimanche, un message de condoléances au président de la Namibie par intérim, Nangolo Mbumba, suite au décès du président de la République de Namibie Hage Geingob.

“Le président de la République Abdelmadjid Tebboune, a adressé, ce jour [dimanche, ndlr], un message de condoléances au président de la Namibie par intérim, Nangolo Mbumba, suite au décès du président de la République de Namibie, Hage Geingob, des suites d’une longue maladie”, a indiqué un communiqué de la Présidence.

Dans son message, le chef de l’Etat a “présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt et au peuple namibien ami, les assurant de sa profonde compassion en cette épreuve qui endeuille la Namibie, mais aussi le continent africain, qui perd un de ses dirigeants et militants anticoloniaux et anti-apartheid”, selon la même source.