Transfert de fonds vers l’Algérie: Algérie Poste en négociations avec 3 opérateurs étrangers

Depuis plusieurs années, il faut passer par Western Union pour le transfert de fonds vers l’Algérie à travers la poste. Désormais, cette firme n’a plus l’exclusivité pour ces opérations. Le contrat entre cette entreprise et Algérie Poste a pris fin, et l’entreprise nationale ne compte pas le renouveler.

En effet, pour se débarrasser du monopole de Western Union et actionner la concurrence, Algérie Poste est entrée en négociation avec plusieurs opérateurs internationaux pour le transfert de fonds de l’étranger vers l’Algérie. Une démarche qui fait suite à l’expiration du contrat exclusif avec Western Union.

L’ouverture du marché à plusieurs acteurs vise, selon Algérie Poste, à promouvoir la concurrence et à offrir de meilleurs services avec des commissions réduites. Echourouk révèle, en effet, que le contrat entre Algérie Poste et Western Union, a expiré il y a quelques semaines et n’a pas été renouvelé.

Le marché de transfert des fonds ouvert à la concurrence

L’entreprise publique a ainsi refusé de rester dépendante d’un pôle régional gérant ses affaires depuis l’étranger. Elle a refusé le renouvellement de l’exclusivité du marché avec Western Union. Actuellement, des négociations sont en cours avec plusieurs opérateurs, notamment Western Union, Eurogiro et MoneyGram.

L’objectif de l’entreprise publique est d’actionner la concurrence et pour cela, il est très probable que ces négociations aboutissent à des accords avec les trois opérateurs. Ainsi, le transfert de fonds de l’étranger ne sera pas monopolisé par Western Union. Par cette démarche, Algérie Poste s’attend à l’amélioration de la qualité des services et réduire les coûts pour les clients.

Il faut dire que l’entreprise algérienne a mis en avant plusieurs exigences aux opérateurs étrangers intéressés par cette offre. Ces derniers doivent notamment effectuer des campagnes de sensibilisation sur les services offerts, ainsi que la formation des employés d’Algérie Poste chargés de l’accompagnement des clients.