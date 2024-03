Trois domaines aiguisent l’appétit des investisseurs étrangers

Allemands, Chinois et Américains

Nadia Ganibari, membre du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), a affirmé jeudi que les investisseurs allemand, chinois et américains s’intéressent au marché algérien, notamment les domaines de l’industrie alimentaire, de transformation et la transition énergétique.

“Au sein du CREA, nous œuvrons à créer des partenariats gagnants avec des opérateurs étrangers intéressés par le marché algérien, entre autres africains, européens, chinois et russes. Nous les rencontrons de manière périodique et leur expliquons la loi sur les investissements et les pousser à investir en Algérie”, a déclaré Ganibardi au micro de la Chaîne I de la Radio algérienne.

Par ailleurs, l’interlocutrice a tenu à rappeler que “les investisseurs algériens et étrangers sont égaux”, c’est pourquoi elle tient, selon elle, à “rappeler que toutes les garanties d’investissement existent, ce qui a permis aux entreprises turques d’investir 6 milliards de dollars au cours de ces dernières années, Tosyali dans la sidérurgie et Tayali dans le textile”.

En outre, elle a fait savoir qu’il y a un intérêt grandissant des Allemands, Chinois et Américains pour le marché algérien, particulièrement l’industrie alimentaire, l’industrie de transformation ainsi que la transition énergétique.

La membre du CREA a également affirmé que “le travail est axé actuellement sur la mise à jour des textes législatifs en étude actuellement et ce de manière à développer les exportations hors hydrocarbures”, soutenant que l’ouverture de plusieurs banques algériennes en Afrique sera suivie par l’implantation d’autres en Europe”.

“Nous disposons de produits concurrentiels et de qualité et de la main d’œuvre qualifiée”, s’est-elle réjouie.