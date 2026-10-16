Trump exclut le recours à l’arme nucléaire contre l’Iran

Le président américain Donald Trump a exclu le recours à l’arme nucléaire contre l’Iran, affirmant que Washington n’en avait pas besoin et soulignant que la « mère de toutes les bombes » n’était pas une arme nucléaire.

Interrogé jeudi lors d’un entretien avec Newsmax sur des informations selon lesquelles son administration envisageait d’utiliser cette bombe contre l’Iran, éventuellement après les élections américaines de mi-mandat, Donald Trump a insisté sur le caractère conventionnel de cette arme.

« La mère de toutes les bombes n’est pas nucléaire », a déclaré Donald Trump, ajoutant : « C’est simplement une bombe extrêmement grosse. »

Il a répété que cette arme n’était pas nucléaire.

« La mère de toutes les bombes est une grosse bombe, mais elle n’est pas nucléaire », a-t-il affirmé.

Donald Trump a exclu l’utilisation d’armes nucléaires, estimant que les États-Unis n’avaient pas besoin d’y recourir.

« Non, je n’utiliserais pas l’arme nucléaire. Nous n’en avons pas besoin », a-t-il déclaré.

Donald Trump a également évoqué la possibilité de nouvelles frappes contre les installations nucléaires iraniennes, dont un site souterrain présumé connu sous le nom de Pickaxe Mountain.

« Maintenant, nous examinons Pickaxe Mountain. Nous devrons peut-être y aller », a-t-il déclaré.

« Nous frapperons ce site. Nous le détruirons rapidement. »

Interrogé sur une éventuelle participation de troupes américaines au sol à une telle opération, Donald Trump a répondu : « Non, je ne l’envisage pas. Je ne l’envisage pas. »

Il a estimé qu’un retrait avant de s’assurer que l’Iran ne puisse pas se doter de l’arme nucléaire pourrait nécessiter une nouvelle intervention militaire américaine dans un délai d’un an.

« Nous voulons faire en sorte qu’ils n’aient jamais d’arme nucléaire », a-t-il déclaré.

« La guerre contre l’Iran sera terminée très bientôt »

Donald Trump a également prédit une fin prochaine de la guerre, affirmant que Téhéran négociait avec Washington.

« La guerre contre l’Iran sera terminée très bientôt. Elle va se terminer très bientôt », a-t-il déclaré.

« D’une manière ou d’une autre, elle se terminera très bientôt. Et les prix du pétrole vont chuter comme une pierre, tout comme ceux de l’essence. »

Donald Trump a affirmé que des responsables iraniens avaient demandé l’arrêt des opérations militaires américaines et israéliennes.

« Ils nous ont demandé de bien vouloir arrêter. Et c’est ce que nous faisons, parce que nous négocions avec eux », a-t-il déclaré.

Interrogé sur la confiance qu’il accordait au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, Donald Trump a répondu : « Je ne fais confiance à personne, honnêtement. »

« Je ne fais confiance à personne », a-t-il répété. « Dans le monde de la politique, je ne fais confiance à personne. »