Météo Algérie: Jusqu’à 49°C attendus, alerte canicule sur 19 wilayas du Nord et du Sud dès aujourd’hui

Une nouvelle perturbation météorologique touche le pays et fait remonter, vers le nord, la vague de chaleur qui a déjà impacté plusieurs wilayas du sud. Par conséquent, le thermomètre va flamber sur plusieurs wilayas du nord ce jeudi 27 juin. Les canicules devront s’étendre à certains endroits jusque-là épargnés.

Météo Algérie a émis plusieurs bulletins météo spéciaux (BMS) à la veille du week-end. Les wilayas du sud, à savoir Bordj Badji Mokhtar, In Salah, Adrar, Timimoun, Tamanrasset Ouargla, El Oued, Touggourt, El M’Ghaïr et In Guezam, sont placées en vigilance orange pour risque de canicule. Les températures maximales oscilleront entre 43 et 49 °C, tandis que les minimales se situeront entre 34 et 38°C.

Un autre BMS concernant le même phénomène a été émis par l’organisme météorologique pour des wilayas de l’est du pays, à savoir Tebessa, Soul Ahras, Khenchela, Batna, Bejaïa, Constantine et Mila. Toutes ces wilayas sont également placées en vigilance orange pour canicule. Les températures maximales oscilleront entre 43 et 45 °C, alors que les minimales se situeront entre 25 et 33 °C.

Chaleurs caniculaires et vents sur plusieurs wilayas, alerte Météo Algérie

Ces chaleurs devront également toucher des wilayas du centre et de l’intérieur du pays. Bouira, Médéa, Chlef, M’Sila et Djelfa sont en alerte de niveau 2 pour canicule. Les températures maximales devront atteindre 49 °C et les minimales oscilleront entre 32 et 36 °C.