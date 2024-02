Turquie: Deux assaillants voulant pénétrer dans le palais de justice d’Istanbul neutralisés

Deux personnes armées, qui ont attaqué le point de police à l’entrée du Palais de Justice à Istanbul, ont été neutralisés par les forces de sécurité.

Des coups de feu ont été tirés, mardi, devant le palais de justice d’Istanbul, faisant 2 morts (les assaillants) et 5 blessés, dont 2 officiers de police.

Dans une déclaration faite sur les réseaux sociaux, le ministre de l’Intérieur, Ali Yerlikaya, a déclaré qu’une tentative d’attaque au poste de contrôle devant la porte C du palais de justice d’Istanbul a eu lieu à 11h46, heure locale.

“Aujourd’hui à 11h46, une tentative d’attaque a eu lieu au poste de contrôle devant la porte C du palais de justice d’Istanbul Çaglayan. Deux assaillants, une femme et un homme, ont été neutralisés (morts). 5 personnes, dont 3 policiers, ont été blessées. Je félicite nos policiers héroïques et souhaite un prompt rétablissement à nos blessés. Nous continuerons à partager les développements avec le public”, a-t-il partagé.

Par ailleurs, le ministre a indiqué que les deux assaillants étaient membres de l’organisation terroriste d’extrême-gauche, DHKP-C.

Dès la notification des évènements, un grand nombre de policiers et d’équipes médicales ont été dépêchés sur place.