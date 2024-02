UGTA et nationalisation des hydrocarbures : Larbaoui en visite de travail samedi à Timimoun

Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui effectue, samedi, une visite de travail dans la wilaya de Timimoun pour présider la célébration du double anniversaire de la création de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et de la nationalisation des hydrocarbures, indique vendredi un communiqué des services du Premier ministre.

“Chargé par Monsieur le président de la République, le Premier ministre, Nadir Larbaoui entame, demain samedi, une visite de travail à Timimoun pour présider la célébration du double anniversaire de la création de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et de la nationalisation des hydrocarbures, coïncidant avec le 24 février”, ajoute la même source.

“Le Premier ministre sera accompagné du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, du ministre de l’Energie et des Mines, du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, ainsi que du secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA)”, conclut le communiqué