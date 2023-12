Un Algérien remporte le concours des arts vocaux aux États-Unis

L’Algérien Mohamed Lamine Mehri a remporté le concours américain des arts vocaux (Voice arts awards) dans la catégorie du meilleur commentateur vocal arabe dédié à la publicité, pour son travail exceptionnel intitulé “Teniri”, a-t-on appris du site électronique de cette manifestation.

Ce Prix est décerné par “l’association de la Société des sciences et des arts du son à New York” (SOVAS), pour récompenser les créateurs américains en langue anglaise dans le domaine du son et de la performance vocale dans le cinéma, la télévision, la littérature et autres.

Cette association fondée en 2013, organise également des concours pour récompenser les créateurs dans le domaine du son et de la performance vocale en langue espagnole, chinoise, japonaise, portugaise et arabe. En sus de Mehri, d’autres créateurs d’Egypte ont remporté des prix dans la catégorie de la langue arabe.

Mehri compte a son actif plusieurs participations à ce genre de concours, où il est connu pour sa performance vocale dans plusieurs travaux de la télévision et de la radio.