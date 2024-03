Un chauffeur de bus arrêté après avoir écrasé un SDF

Paris

Un machiniste a été placé en garde à vue pour délit de fuite, après avoir blessé un homme ,SDF, de 48 ans. Ce dernier se serait fait rouler dessus, au niveau du bras.

Les secours ont été appelés pour un homme souffrant de plusieurs fractures ouvertes, suite à un accident avec un bus, vendredi vers 18h40, à l’arrêt Montessuy, avenue de la Bourdonnais (Paris VIIe). Sur place, un blessé, sans domicile fixe connu, souffrant de plusieurs fractures ouvertes, au niveau du bras. Au moment où il a été conduit à l’hôpital, ses jours n’étaient pas en danger, a rapporté Le Parisien.

Après l’incident, le bus était reparti. L’alerte a été passée au sein de la RATP, et le chauffeur est revenu sur les lieux avant d’être placé en garde à vue. Selon les premiers éléments, la victime souhaitait monter dans le bus, aurait perdu l’équilibre et serait tombée le long du trottoir. Les portes se seraient refermées sur lui. Le bus est reparti, lui roulant sur l’épaule et le bras, en poursuivant son service. Qu’a vu précisément le chauffeur? Le machiniste, âgé de 49 ans, est en garde à vue pour délit de fuite, suite à un accident de la circulation. Les dépistages d’alcool et de stupéfiants étaient négatifs.

Enquête interne et assistance à la victime

L’enquête devra préciser les circonstances de l’accident et s’il y a lieu d’élargir ou non les poursuites, à non-assistance à personne en danger par exemple. Le visionnage des caméras avoisinantes pourrait être précieux.

« La victime, on la connaît bien, ça fait plusieurs années qu’il vit dans le coin, c’est un rasta hypergentil », poursuit un habitant. « Il était complètement KO après s’être fait rouler sur le bras, la douleur était vive, et il est resté longtemps allongé sur la chaussée, le long du trottoir avant d’être emmené par les secours », reprend Thomas.