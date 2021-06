Un cosmonaute russe photographie l’Algérie depuis l’espace

Le cosmonaute Oleg Novitsky a partagé ce jeudi une photo d’Alger, prise de nuit de l’espace, depuis la Station spatiale internationale où il se trouve.

« Une belle ville blanche au bord de la mer bleue », écrit le cosmonaute russe en accompagnement du cliché.

« Nous survolons la capitale et la plus grande ville de l’Etat d’Algérie. C’est une ville d’escaliers car elle est construite sur des collines et il y a de nombreux petits et grands escaliers partout ».