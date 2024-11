Un couple retrouvé mort depuis plusieurs mois!

Mercredi, en fin de journée, les corps sans vie d’un couple de personnes âgées ont été retrouvés dans leur habitation en France. Selon le parquet, les décès remonteraient à plusieurs mois…

L’incompréhension règne, ce jeudi matin, dans le quartier de la rue des Déportés, après la découverte des corps d’un couple de personnes âgées au sein de leur habitation située au numéro 88. Surtout lorsqu’on apprend, comme le confirme le parquet de Mons-Tournai, que “les décès remonteraient à plusieurs mois”…”Ce sont des voisins du couple qui ont lancé l’alerte, précise le substitut du Procureur du Roi, Damien Verheyen. Ils n’avaient plus vu l’homme et la femme depuis un certain temps et s’en inquiétaient.”

Des voisins avaient également remarqué que leur voiture était stationnée sur le parking de la salle omnisports située tout près de leur domicile et n’avaient plus bougé depuis plusieurs mois. Un manque d’entretien de la maison avait aussi été constaté.

Ce mercredi, vers 17 h, la police est donc intervenue au sein du domicile et a fait la macabre découverte. Les deux corps sans vie de la dame (née en 1938) et de l’homme (né en 1942) ont été retrouvés. Les premières constatations du médecin légiste descendu sur place confirment que les décès remontent à plusieurs mois. “La thèse privilégiée est celle de décès naturels, ajoute le parquet. Néanmoins, des autopsies sont prévues ce jeudi, et un juge d’instruction a été saisi dans le cadre d’un éventuel dossier d’homicide.”

Il semblerait également que le couple ne vivait pas seul au sein de cette habitation. Il hébergeait une nièce, et cette dernière vivait toujours dans la maison, avec les cadavres des deux personnes. Dans un premier temps, elle n’aurait pas souhaité permettre l’accès à la police, avant de s’y soumettre. Elle a été prise en charge par les services de police.

Comment en est-on arrivé à un tel drame familial ? Le parquet évoque le syndrome de Diogène, caractérisé par un trouble du comportement conduisant à des conditions de vie négligées, voire insalubres, et qui comprend, sans s’y limiter, une forme extrême d’accumulation compulsive et de syllogomanie.