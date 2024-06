Un géant français de l’armement perquisitionné dans plusieurs pays!

Soupçonné de corruption

Le géant français de l’armement Thales a été perquisitionné cette semaine aux sièges de différentes sociétés du groupe, en France, aux Pays-Bas et en Espagne. L’un des principaux groupes de défense au monde est soupçonné dans des affaires de corruption liée à des ventes d’équipement militaire à l’étranger.

Le groupe Thales, leader mondial des hautes technologies spécialisé dans la défense, l’aérospatial ou encore la cybersécurité, a été visé cette semaine par des perquisitions en France, aux Pays-Bas et en Espagne. Elles ont été réalisées dans le cadre de deux enquêtes préliminaires portant sur des faits présumés de corruption et de trafic d’influence d’agent public étranger, a appris France 24, samedi 29 juin, de source judiciaire

Thales a confirmé que des perquisitions avaient eu lieu, sans plus de précisions. L’équipementier français a ajouté qu’il coopérait avec les autorités. Selon la source judiciaire, qui a confirmé des informations de BFMTV, la première enquête ouverte fin 2016 concerne la vente de sous-marins et la construction d’une base navale au Brésil, tandis que la seconde ouverte en juin 2023 porte sur différentes opérations de vente de matériel militaire et civil à l’étranger.

Les enquêtes concernent aussi des faits présumés de corruption privée, d’association de malfaiteurs et de blanchiment de ces infractions, a ajouté cette source. “Thales rappelle qu’elle se conforme strictement aux réglementations nationales et internationales. L’entreprise a développé et mis en œuvre un programme de conformité mondial auquel elle se conforme et qui répond aux normes les plus élevées de l’industrie”, a indiqué une porte-parole de la société.

Le parquet national financier (PNF) français a aussi ouvert une enquête préliminaire pour vérifier si le groupe d’armement a usé de corruption, ce qu’il conteste, pour obtenir un marché de rénovation d’avions de chasse Mirage-2000 en Inde.