Un nouveau patron a la tête de “Danone”

Le groupe français Danone a désormais un nouveau patron aux commandes, en l’occurrence Antoine de Saint-Affrique.

Voila Danone -l’entreprise la plus connue de France- déroule le tapis rouge Antoine de Saint-Affrique, un illustre inconnu du grand public, a rapporté dimanche soir le journal Le Point.

Frank Riboud, Michel Landel, Lionel Zinsou, Gilles Schnepp, fringants sexagénaires et influents administrateurs de la société agroalimentaire, avaient demandé, le 14 mars dernier, a leur ancien chouchou, Emmanuel Faber, jugé trop vocal a l’extérieur et pas assez opérationnel en interne, de prendre ses cliques et ses claques et de quitter Danone.

Ils remettent les clés du champion français a Antoine de Saint-Affrique, qui devrait prochainement enfiler son nouveau costume, pour chapeauter les marques Evian, Volvic, Gallia, Blédina, Danette, Actimel…