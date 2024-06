Un protocole d’accord signé par Sonatrach : Chevron débarque en Algérie

Le groupe Sonatrach et le géant américain des hydrocarbures, Chevron FEA International Ventures Ltd, ont procédé, ce jeudi, à la signature d’un protocole d’accord au siège de la direction générale de Sonatrach.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence du Président Directeur Général de Sonatrach, Rachid Hachichi, et de la vice-présidente Exploration Internationale de Chevron, Mme Liz Schwarze.

Ce protocole d’accord constitue une plateforme de discussion portant sur les possibilités de développement des ressources en hydrocarbures des zones d’intérêts identifiées dans les bassins de l’Ahnet et de Berkin, précise un communiqué de Sonatrach. Sonatrach vise à doubler sa production de gaz pour atteindre 200 milliards de mètres cubes à moyen terme afin de rester un fournisseur clé de l’Europe.

Dans ce cadre, l’accent sera mis sur l’efficience opérationnelle, les techniques et technologies de pointe, ainsi que les meilleures pratiques de préservation de l’environnement et de durabilité, ajoute la même source.

Lors de la cérémonie, Rachid Hachichi a mis en avant l’importance de cette « coopération nouvelle engagée avec Chevron, un des leaders mondiaux de l’industrie Oil & Gas » notant que « cette signature permet d’entrevoir des horizons prometteurs de développement du domaine minier national et traduit notre ambition commune d’exploiter de manière responsable et durable les ressources en hydrocarbures de notre pays ».

Pour sa part, Mme Liz Schwarze a souligné que « l’Algérie possède un système pétrolier de classe mondiale avec un potentiel de ressources pétrolières et gazières significatives ».

Compte tenu des capacités reconnues de Chevron et son expérience avérée dans le développement de toute forme de pétrole et de gaz, « nous sommes enthousiastes quant au potentiel de synergies et de partenariat que nous pouvons créer avec Sonatrach », a-t-elle ajouté. Pour la responsable américaine, cet accord « constitue une étape importante et un pas en avant qui nous permettra de collaborer, avec pour objectif, le développement des ressources en hydrocarbures en Algérie».

Pour rappel, la signature de l’accord a été annoncée, récemment, par le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, lors de l’entretien accordé à la Télévision nationale.